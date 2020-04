Politik : Ausschussmitglieder rücken auseinander

Für die anstehenden Sitzungen muss der große Ratssaal umgeräumt werden, um die Abstandsregeln einzuhalten. Man will die Hygiene-Regeln möglichst penibel einhalten. Besucher werden mit Namen in einer Liste festgehalten.

Die Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport am 28. April wird für Mitglieder und Verwaltung zum Probe- und Echtlauf zugleich. Es ist nämlich die erste Sitzung, die in Zeiten der Corona-Krise angesetzt wurde, die geplanten Sitzungen im März fielen aus.

Fahrplan Nach den Sitzungen des Ausschusses für Bildung und Sport am Dienstag und nach dem Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch soll dann der Rat am 5. Mai tagen.

Diese Transponder ermöglichen es den Mitgliedern, auch außerhalb der Öffnungszeiten alle Türen des Rathauses zu öffnen. Mögliche Besucher der Sitzung dagegen müssen den Haupteingang des alten Rathauses nutzen. Dort wird hinter dem Eingang, geschützt durch einen sogenannten Spuckschutz, ein Mitarbeiter an einem Tisch sitzen und die Daten der Besucher aufnehmen, um sie im Falle einer Corona-Infektion ermitteln zu können.Im Eingangsbereich sind dann auch Desinfektionsspender angebracht sowie an allen anderen Eingängen auch.

Die Verwaltung wird mit so wenig Mitarbeitern wie möglich an der Sitzung und an der am nächsten Tag folgenden Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses teilnehmen. Wie Doris Rösch, die gleichzeitig für den Arbeitsschutz der Verwaltung zuständig ist, mitteilt, halte man im Rathaus den persönlichen Kontakt möglichst gering. So werden Besprechungen hauptsächlich am Telefon geführt.