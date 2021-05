Kontrollen in Duisburg : Stadt ahndet am Wochenende 19 Corona-Verstöße

So wie hier im vergangenen Jahr war das Ordnungsamt auch an diesem Wochenende wieder bei Kontrollen unterwegs. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Viel zu tun gab es am Wochenende für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Polizei – auch in Sachen Corona-Kontrollen. Ein Baumarkt in Asterlagen erklärte sich kurzerhand zum Großhandel.

Ein Baumarkt in Rheinhausen, der sonst für jedermann geöffnet ist, hat sich am Freitag selbst zum Großhandel erklärt – eine etwas skurrile Folge der aktuellen Corona-Bestimmungen für den Einzelhandel. Viele Verbraucher zeigten für diese Regelungen in sozialen Medien nur wenig Verständnis. Schließlich ist der Baumarkt gerade freitags und samstags gut frequentiert, und das nicht nur von Handwerkern und Gewerbetreibenden.

„Wir haben am vergangenen Freitag in Rheinhausen einen Baumarkt durch den städtischen Außendienst des Bürger- und Ordnungsamtes kontrolliert“, bestätigte Stadtsprecher Sebastian Hiedels am Montag auf Anfrage der Redaktion. Die Ordnungsamtsmitarbeiter hätten den Verantwortlichen die „aktuell zulässigen Varianten“ zum Verkauf erläutert. Die sehen zwei Möglichkeiten vor. Die erste ist das „Click & Collect“ für den Endverbraucher und Gewerbetreibende. Beide Kundengruppen müssten dann telefonisch oder online etwas bestellen und könnten es am Baumarkt abholen. Nicht möglich ist danach aber ein Besuch des Baumarktes, sich Waren anzusehen oder beraten zu lassen. Die zweite Variante ist kein „Click & Collect“ und die Öffnung des Baumarktes für ausschließlich Gewerbetreibende. „Der Baumarkt entschloss sich daraufhin dazu, den Baumarkt als Großhandel einzustufen und diesen ausschließlich für Gewerbetreibende zu öffnen“, so der Stadtsprecher. „Normale“ Kunden mussten daher gegebenenfalls ihr Glück an anderen Baumärkten versuchen.

INFO Impfkampagne der Awo in Seniorenwohnanlagen Zweitimpfung Das Impfprogramm für die Mieter der Seniorenwohnanlangen Awo-Arkadenhof (Homberg), Awo-Kranichhof (Dellviertel) und Wohndorf Laar ist jetzt abgeschlossen. Am Freitag haben auch Bewohner des Wohndorfs ihre zweite Impfung bekommen. Teilnehmer Laut Arbeiterwohlfahrt sind damit mehr als 200 ältere Menschen geschützt.

Kontrollen habe es am vergangenen Wochenende nicht nur im Handel, sondern im gesamten Stadtgebiet durch den städtischen Außendienst (SAD) des Bürger- und Ordnungsamtes gegeben. Am Samstag habe der SAD gemeinsam mit der Polizei einige Demonstrationen begleitet. Dabei seien durch den SAD die Auflagen nach der Coronaschutzverordnung überwacht worden.

Am Sonntag wurden aufgrund des schönen Wetters über den ganzen Tag Spielplätze und Grünanlagen kontrolliert. Insgesamt ahndeten die Einsatzkräfte 19 Verstöße. Dabei ging es nach Angaben der Stadt um vier Verstöße gegen die Maskenpflicht, sieben Kontaktverstöße sowie insgesamt acht Verstöße gegen die Ausgangssperre. In allen Fällen seien Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. worden, so die Stadt.