Maßnahmen : Stadt: 100 Glasscheiben zum Schutz der Mitarbeiter

Ratingen Alltagsmasken sind in der Verwaltung nicht vorgeschrieben. Man rät dazu, Masken aus Stoff zu tragen, die gewaschen werden können. Bürgermeister Klaus Pesch betonte den Schutz der Mitarbeiter im Rathaus.

Bürgermeister Klaus Pesch hat in einem Schreiben an die RP die Rahmenbedingungen für die Maskenpflicht präzisiert. So steht fest, dass ein Mund-Nasen-Schutz generell empfohlen wird, vorgeschrieben ist er nur für die Dauer des Einkaufs in einem Einzelhandelsgeschäft, in sämtlichen Verkaufs- und Ausstellungsräumen von Handwerkern und Dienstleistern sowie während des Aufenthalts in Bussen und Bahnen, in Arztpraxen, in Banken, Sparkassen und auch auf dem Wochenmarkt.