Radevormwalder Ortschaft In Borbeck ist am Samstag wieder Hüttengaudi

Der Feuerwehr-Löschzug Borbeck lädt für Samstag, 4. Februar, zur Neuauflage seiner Hüttengaudi ein. Nicht zuletzt wegen der Corona-Pandemie konnte die Veranstaltung in den vergangenen Jahren nicht stattfinden, nun ist es wieder soweit. Das Fest beginnt um 17 Uhr auf dem Gelände des Gerätehauses in der Ortschaft. Geboten wird den Besuchern ein „Indoor-Schnee-Dancefloor“ mit einer Sound- und Lightshow von DJ Cerasi, die besondere Eis-Licht-Effekte zaubern wird, versprechen die Organisatoren. Da eine Hüttengaudi ohne Schnee natürlich gar nicht geht, haben die Kameraden der Borbecker Feuerwehr sich von Spezialisten des Zugspitzgletschers inspirieren lassen und sorgen durch eine besondere Planenabdeckung dafür, dass der Schnee bis zum Partytag erhalten bleibt. Außerdem werden „mit schwerem Gerät“ das Innere des Gerätehauses und der Vorplatz in ein Winterparadies mit einer etwa 20 Zentimeter dicken Schneedecke verwandelt, kündigt Löschzug-Mitglied Ralf Höller an. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Stilecht werden Glühwein, Leberkäse und eine Backerbsensuppe angeboten.