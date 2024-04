Kulturkreis Radevormwald Das Morden im Norden

Inhaltlich geht es in der Geschichte um den Kriminalhauptkommissar Sörensen, der mit Angststörungen zu kämpfen hat und sich deshalb vom LKA in Hamburg ins beschauliche, friesländische Katenbüll. Hier hofft er die Ruhe zu finden, die er zuletzt in seinem Job nicht mehr finden konnte. Doch kaum angekommen, ereignet sich auch schon der erste Mord. Der Bürgermeister wurde erschossen, Sörensen und seine beiden jungen Kollegen müssen ermitteln. Immer wieder muss der Kriminalhauptkommissar mit Angstschüben kämpfen und sich zeitgleich in dieser ihm fremden Gemeinde einfinden und ermitteln.