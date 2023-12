Großveranstaltung in Radevormwald Weihnachtsmarkt startet – diese Stände sind mit dabei

Am heutigen Freitag, 15. Dezember, startet am frühen Nachmittag der Weihnachtsmarkt 2023 in der Radevormwalder Innenstadt. Drei Tage lang können die Besucher dann die festliche Atmosphäre im Stadtkern erleben und am Sonntag, 17. Dezember, außerdem in den örtlichen Läden einkaufen.