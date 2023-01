Klimaschutz in Radevormwald Photovoltaik auf dem Balkon – Stadt plant neue Richtlinien

Es geht um unser aller Zukunft. Der Klimawandel erfordert ein sofortiges Handeln, um mit mehr Klimaschutz eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Das ist auch der Wunsch der Stadt Radevormwald und von Klimaschutzmanager Niklas Lajewski. „Wir wollen einfach bestimmte Dinge in Zukunft ermöglichen“, sagt er mit Blick auf zwei Beschlussvorlagen für den Haupt- und Finanzausschuss am kommenden Dienstag, 31. Januar, und für den Stadtrat am 7. Februar. Darin geht es jeweils um Richtlinien der Stadt, die mehr Möglichkeiten für Bürger schaffen sollen, sich intensiv um das Klima zu kümmern und aktiven Klimaschutz zu betreiben.