Politik in Radevormwald Bewerbungsfrist für Jugendbeirat verlängert

Im Januar wurden die Flyer und Bewerbungsbögen in den weiterführenden Schulen in Radevormwald verteilt, um die Schüler auf die anstehenden Wahlen und den Jugendbeirat aufmerksam zu machen. Das Amt für Jugend, Schulen, Kultur und Sport wirbt mit der Unterstützung der Schulen und des Arbeitskreises des Jugendbeirates für die Wahl in diesem Frühjahr.