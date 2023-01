Brauchtum in Radevormwald Schützenkönig lädt zur Feuerzangenbowle

Alle zwei Wochen treffen sich die Schützen des Vereins von 1708 an einem Mittwochabend zur Pflege der Vereinsgemeinschaft. Daher bot es sich an, die Einladung zur Feuerzangenbowle auf einen solchen Abend zu legen. Dr. Jörg Weber übernahm als Vorstandsadjudant des Schützenkönigs die ehrenvolle Aufgabe zur Zubereitung der schmackhaften Bowle. „Wir halten uns nicht Jahr für Jahr strikt an ein bestimmtes Rezept“, verriet er. Aber an der Grundrezeptur würde er nichts ändern. „Rotwein, Schwarztee, Orangen, Glühweingewürze und natürlich jede Menge Rum gehören auf jeden Fall in eine standesgemäße Feuerzangenbowle“, zählte Weber auf. Selbstverständlich dürfe man den Zuckerhut als Krönung nicht vergessen. Das besondere Aroma dieses Traditionsgetränkes komme schließlich erst mit dem in Rum und Feuer schmelzenden Zucker.