Bündnis 90/Die Grünen in Radevormwald Mit 14 Jahren den Grünen beitreten

In Radevormwald könnte sich das möglicherweise durch den neuen Jugendbeirat ändern. Wie sich in anderen Kommunen mit einem Jugendgremium abzeichnet, begeben sich die Jugendlichen nach oder bereits während ihrer Erfahrung in der Kommunalpolitik auf die Suche nach einer passenden Partei. Hier sieht der Ortsverband der Grünen eine Chance, um zu wachsen. Derzeit gehören ihm 22 Mitglieder an, der Altersdurchschnitt liegt bei über 40 Jahren.