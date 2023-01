Kulturelles Leben in Radevormwald Ausflug in die „Swinging Sixties“

Was wiederum Francis‘ Berufswechsel bedingt. Und darum werden in Richard Beans Komödie immer wieder Songs zu Gehör gebracht. Die sind klassische Skiffle-Beat-Stücke und von Grant Olding komponiert worden. An dieser Stelle kommen die eingangs schon erwähnten „Unsichtbaren Drei“ ins Spiel, die tatsächlich allerdings unter dem Namen „Skiff & The Swivlers“ firmieren. Geleitet wird die Combo von Tilman Brand am Klavier und der Gitarre, souverän unterstützt von Korbinian Kugler am Bass und Johannes Pfingsten an der Percussion. Manchmal liefern sie nur leise Soundeffekte zur Untermalung des Geschehens auf der Bühne, dann wieder kommt das ganze Ensemble zur großen Gesangsnummer auf die Bühne, was wiederum mit begeistertem Applaus belohnt wird.