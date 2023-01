Suche nach Fachpersonal ist eine gewaltige Zukunftsaufgabe Fachkräfte fehlen in Schulen und Kitas auch in Radevormwald

Das sieht auch Jörn Ferner so. Er leitet in Radevormwald das Amt für Jugend, Schule, Kultur und Sport – also genau den Fachbereich, den das Dilemma besonders hart trifft und noch treffen wird. So bezeichnet er Radevormwald auch längst nicht mehr als Insel der Glückseligen, „auch wenn wir im Kita-Bereich noch gut aufgestellt sind und in beiden städtischen Einrichtungen alle Stellen besetzt sind“, berichtet er. Die Stadt ist Träger der Kindergärten Sprungbrett an der Herderstraße und Auf der Brede 33. Wenn aber Betreuungskräfte in den jeweiligen Einrichtungen ausscheiden, dann gebe es große Probleme, die Stellen wieder zu besetzen. Die Bewerberlage sei dünn, die Bewerber könnten sich die Stellen aussuchen. „Und bei den freien Träger ist de Situation ähnlich“, weiß Ferner. Bislang könne man in der Stadt die Stellen noch durch Mundpropaganda oder „durch die Hinterhand“ besetzen, aber wie lange das noch klappe, wisse niemand.