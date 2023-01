Evangelisches Familienzentrum Kottenstraße Bewegungswoche soll 2024 verlängert werden

Einige Mädchen jedoch bleiben zweifelnd davor stehen, scheinen sich gut zu überlegen, ob sie sich diese Hürde zutrauen oder nicht. So wie die fünfjährige Lija, die nach sechs Stationen nun an der siebten ihre Zweifel zu haben scheint. Der Schwebebalken vor ihr ist recht hoch. Darauf soll sie bis ans andere Ende balancieren, ohne auf die darunterliegenden Matten zu fallen. Lija beobachtet genau, wie es die Erstklässlerin vor ihr macht. Dann ist sie an der Reihe, schaut auf den Balken, dann wieder weg. Sie zweifelt. Grundschullehrerin Vera Birnstein bietet ihre Hilfe an. Sie reicht Lija die Hand und behutsam steigt die Fünfjährige auf den Balken und kämpft sich ruhig, Schritt für Schritt voran.