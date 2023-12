Kommende Tage werden regenreich Wupperverband rechnet mit steigenden Pegeln

Der Wupperverband rechnet in den Tagen über Weihnachten mit steigenden Pegeln an der Wupper und an ihren Zuflüssen. Bereits am Donnerstag habe es im Einzugsgebiet der Wupper Dauerregen gegeben, heißt es auf der Webseite des Verbandes. „Aufgrund der Niederschlagsprognosen über die nächsten Tage werden die Wasserstände flächendeckend wieder ansteigen. Dabei ist das Erreichen von Warngrenzen an einzelnen Gewässern und Pegeln möglich.“