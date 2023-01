Radevormwalder Grüne begrüßen Landtagsabgeordneten Windräder auf kahlen Waldflächen

In diesem Zuge sei auch die Vereinbarung über Lützerath getroffen worden. Trotz aller berechtigter Kritik verbucht Zimmermann die Vereinbarung als Erfolg für die Grünen. „Die Aktivisten haben mit ihren Forderungen recht, aber auf diesem Erfolg lässt sich aufbauen“, meint er. Bis 2030 müssten die erneuerbaren Energien so weit vorangetrieben worden sein, dass es sich für RWE nicht mehr lohne, weiter Kohle abzubauen. Deswegen arbeite die Landesregierung mit Hochdruck am neuen Landesentwicklungsplan, bearbeite vorrangig das Thema Energie, damit parallel auch schon der Regionalplan erstellt werden kann. Damit werde Zeit gewonnen. Ein Prozedere, das in der Regel bis zu zehn Jahre dauert, würde nun in maximal drei Jahren fertig.