Stadtverwaltung Radevormwald mit zusätzlichem Service für die Bürger Ausweisterminal vorm Bürgerbüro

Abholer, die den Ausweisterminal am Eingang des Bürgerbüros nutzen wollen, haben dazu eine Woche Zeit, jedoch könne dieser Zeitraum beliebig angepasst, verlängert und manuell eingestellt werden, erläutert Lachmann. Wer seinen Ausweis am Terminal abholt, gibt in einem ersten Schritt zunächst den Code ein, danach folgt der Fingerabdruck. Sogleich springt eines der 24 Fächer in dem Terminal auf, der Kunde darf sich seinen Ausweis rausnehmen und sollte das Fach wieder schließen. „Dann können wir über unsere Software das Fach wieder freigeben“, erklärt Lachmann. Die Sicherheit spielt bei dem etwa 25.000 Euro teuren neuen Gerät eine große Rolle, deshalb ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung (Fingerabdruck und Zahlen-Code) auch so wichtig. „Da steckt ja richtig Technik drin“, sagt Bürgermeister Johannes Mans. Der Teamleiter des Bürgerbüros weist darauf hin, dass Bürger zu den regulären Öffnungszeiten auch weiterhin ohne Termin vorbeikommen können, um ihren Ausweis abzuholen. Wer nicht persönlich erscheinen kann, darf wie gehabt eine von ihm befugte Person mit einer Bevollmächtigung ins Bürgerbüro schicken.