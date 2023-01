Katholische Grundschule Lindenbaum in Radevormwald „Die Zauberflöte“ ganz kindgerecht inszeniert

Natürlich ist die Geschichte der Mozart-Oper grundsätzlich sehr gut geeignet für Kinder. Eine böse Königin, ein Prinz, eine Prinzessin, dazu dann noch ein komödiantischer Vogelfänger und – gut, das ist nun die Interpretation der „Jungen Oper“ – jede Menge Slapstick und Action auf der Bühne in der KGS-Aula. Das sind die Zutaten, die „Die Zauberflöte“ auch für Kinder interessant werden lässt. Zu Beginn aber stimmt Stefan Mosemann zusammen mit Sammi die Kinder erst einmal darauf ein, was eine Oper eigentlich ist. „Ein Theaterstück, in dem viel gesungen wird“, so ist man sich nach einer kurzen Umfrage im jungen Publikum schnell einig. Und dann geht es auch schon los. Allerdings nicht, ohne sich zuvor der Unterstützung einer Lehrerin aus dem Kollegium zu versichern, die, mit einem langen Mantel angetan, die Rolle der Königin der Nacht übernimmt. Und dass das Spiel auf der mit einem bunten Märchenbild auf einer Leinwand abgehängten Bühne gut bei den Kindern ankommt, liegt sicherlich nicht nur an der reduziert erzählten Geschichte – Prinz soll mit Hilfe des kumpelartigen Vogelfängers die Prinzessin bekommen -, sondern auch an der wirklich witzigen Performance der drei Schauspieler. Da wird etwa gekiekst und gejauchzt, dann wieder wie im Tom-und-Jerry-Zeichentrickfilm geschnaubt und sich geschüttelt, was natürlich durchaus zielgruppenkonform war. Aber auf der anderen Seite ist da dann aber auch der klassische Bildungsauftrag, der keineswegs zu kurz kommt. Denn es werden immer wieder die originalen Operngesänge eingestreut. Ein für die allermeisten Kinder sicherlich völlig unbekanntes Terrain. Dem allerdings auch weitestgehend interessiert gelauscht wird.