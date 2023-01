Bewegungswoche im Familienzentrum Kottenstraße in Radevormwald Kleinkinder sollen lernen, sich selbst zu behaupten

Es ist ein durchaus ungewöhnlicher Anblick, der sich dem zufälligen Besucher in der Turnhalle der GGS Stadt bietet. Acht kleine Jungen und Mädchen aus dem Familienzentrum Kottenstraße stehen in einer Reihe und wärmen sich auf. So weit, so normal. Vor ihnen aber stehen Ippolito Baglieri, der die Kampfsport-Abteilung des Tuspo Dahlhausen leitet, und sein Sohn Salvatore. Beide sind in weiße Kampfsportkleidung gewandet – denn hier geht es um Taekwondo. Oder zumindest um die Grundlagen des asiatischen Kampfsports.