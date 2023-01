Wöchentlich bis zu zehn Zuweisungen für Hückeswagen Stadt braucht noch mehr Wohnungen für Flüchtlinge

Weitgehend belegt sind die Sammelunterkünfte in Scheideweg und an der Ewald-Gnau-Straße, ebenso die neueren Unterkünfte der Stadt auf dem früheren Bêché-Gelände und im ehemaligen Wohnwerk an der Peterstraße. Moritz: „Dreibettzimmer in den Unterkünften müssen jetzt auch wieder mit drei Bewohnern belegt werden, die Enge der Unterbringung sorgt natürlich für zwischenmenschliche Spannungen und also für mehr Aufwand bei der Betreuung.“ Wesentlich schwieriger sei das allerdings noch in Notunterkünften wie Turnhallen, die andere Kommunen mittlerweile wieder nutzen müssten. „In Wipperfürth ist das auch wieder ein Thema, soweit sind wir zum Glück noch nicht“, bestätigte Bürgermeister Dietmar Persian. „Aber auch wir sind mit unseren Unterbringungsmöglichkeiten am Anschlag.