Erinnerung an „Euthanasie“-Mord vor 80 Jahren „Meine Großeltern haben nie davon gesprochen“

Doch es kam anders: Nach kurzem Aufenthalt wurde Hans Rolf Selbach am 2. November 1942 in das evangelische Krankenhaus Hephata Mönchengladbach verlegt. Dort infizierte ihn das Klinikpersonal gezielt – wie so viele andere Kinder zu jener Zeit dort auch – mit Tuberkulose-Bakterien. „Weil letztendlich die Tötung der Kinder das Ziel war, stellten die häufigen Besuche von Angehörigen eine Gefahr, für die beabsichtigte Euthanasie dar“, berichtet Ebbinghaus. Deswegen wurde ihr Onkel zusammen mit 39 anderen Kindern am 20. Mai 1943 in die Kinderfachabteilung der „Siechenanstalt Reichsgau“ ins ferne Klagenfurt verlegt. Hier wurde Hans Rolf Selbach schließlich am 1. März 1944 mit nur 13 Jahren von einer Krankenschwester mit einer Giftspritze qualvoll ermordet.