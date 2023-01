Einzelhandel in Radevormwald Mehr „Traumlädchen“ in der Innenstadt

Radevormwald · Mehr Geschäftsfläche gibt es bald an der Kaiserstraße 59: Das Ehepaar Meyer erweitert die Räume. Eine erfreuliche Nachricht für den Einzelhandel, aber auch eine gewagte Entscheidung in der heutigen Zeit – und an einem eher stiefmütterlich behandelten Standort.

26.01.2023, 06:00 Uhr

Das „Traumlädchen“ von Martina Meyer auf der Kaiserstraße vergrößert sich im nächsten Monat. Foto: Jürgen Moll

Von Cristina Segovia Buendía