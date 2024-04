Nahe der Stadtgrenze zu Radevormwald Fahrer betrunken – schwerer Unfall auf Spreeler Weg

Schwerer Unfall auf dem Spreeler Weg, in der Nähe der Stadtgrenze zu Radevormwald: Am Montag geriet gegen 22.30 Uhr laut der Polizei des Ennepe-Ruhekreises geriet ein alkoholisierter 41-jähriger Ennepetaler mit seinem Fiat auf dem Spreeler Weg in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem geparkten BMW.