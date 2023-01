Steigende Kosten für Schutzmaßnahmen Wolfssichtung in Radevormwald – CDU sorgt sich um Nutztiere

Die Wolfssichtung in Radevormwald hat auch die CDU in der Bergstadt beunruhigt. Täglich gebe es derzeit neue Meldungen, und die öffentliche Mitteilung zur Sichtung von Wölfen in Radevormwald sorge bei Tierhaltern für Besorgnis. „Nach der Ausrottung des Wolfes vor mehr als 180 Jahren verbreiten sich zunehmend mehr Wolfsrudel und Einzeltiere in Deutschland. Einhergehend mit der Verbreitung der Wölfe nehmen auch die Berichte von Nutztier-Rissen zu“, heißt es in einer Pressemitteilung des Fraktionsvorsitzenden Dejan Vujinovic und seines Stellvertreters Sebastian Schlüter. Von 2016 bis 2020 seien allein in Deutschland 11.666 Nutztiere nachweislich vom Wolf getötet worden. Das Oberbergische Land sei seit dem 13. Januar 2020 im südlichen Kreis offiziell als Wolfsgebiet ausgewiesen.