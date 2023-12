Außerdemm gab es eine Spende fürs Weihnachtswunder Hund Gepetto ist der Star an der Alpener Sekundarschule

Auch die Schulgemeinschaft der Sekundarschule Alpen hat sich mit einer Spende an der Aktion „Das Weihnachtswunder“ von WDR 2 beteiligt. Insgesamt ist die beachtliche Summe von 617 Euro für „Mütter in Not“ zusammengekommen. Die gesammelten Spenden werden dem WDR-2-Weihnachtswunder übergeben, um Mütter in Not in aller Welt zu unterstützen. Die Sekundarschule ist stolz auf das Engagement und die Kreativität ihrer Schülerschaft sowie auf die überwältigende Resonanz, auf die die Aktion in der Schulgemeinschaft gestoßen ist.