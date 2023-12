Flucht aus Sorge um Zukunft Vermisstes Kind wieder aufgetaucht – Grund für Verschwinden überrascht

Der Jugendliche war nach einem Urlaub mit seiner Mutter und seinem Großvater in Spanien 2017 nicht wie verabredet zu seiner sorgeberechtigten Großmutter in Oldham bei Manchester zurückgekehrt. Seitdem wurde er vermisst. Die britische Polizei ermittelt nun wegen mutmaßlicher Kindesentführung, wie die BBC am Freitag berichtete.