AOK lädt zur Lesung mit berühmter Notärztin ein Doc Caro blickt hinter die Kulissen

Mit diesem Buch ist Doc Caro nun unterwegs. Die AOK präsentiert eine Lesetour, die bis Mai in viele Städte Nordrhein-Westfalens und nach Hamburg führt, so eben auch am 4. Mai nach Gummersbach. Gerechtigkeit, Verantwortung, Mitgefühl . In der Notaufnahme zeigt sich, worauf es wirklich ankommt, heißt es in einer Pressemitteilung Was viele von den Auftritten der Medizinerin wissen: Die Ärztin redet gerne Klartext, das soll auch bei der anstehenden Tour der Fall sein.