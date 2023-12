Bauern-Aktion in Wipperfürth Auch Radevormwalder Traktoren bei Lichterfahrt dabei

Die Fahrten mit den leuchtend geschmückten Traktoren wurden in den Jahren der Corona-Pandemie populär, als Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen zum Fest gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich waren. Der Zuspruch der Menschen war groß, in den vergangenen Jahren fanden daher überall in Deutschland ähnliche Fahrten statt.