Weihnachtsmarkt in der Innenstadt Radevormwalder Weihnachtszauber

Kai Podack, Nicole Kind und Tina Schmidt hatten sich hier zufällig mit Bekannten auf dem Markt getroffen, wärmten sich an einer heißen Tasse Glühwein auf und erfreuten sich an dem wunderschönen Anblick des Marktes: „Der Glühwein schmeckt und ist sogar erschwinglich“, sagte Podack und lachte. „Das ist das Wichtigste.“ Nur die Eisbahn, sagte der Radevormwalder noch, würde er vermissen. „Die war immer schön und hat auch nochmal eine winterliche Atmosphäre hineingebracht.“ Wirtschaftlichkeit hin oder her, seiner Meinung nach, wäre das nochmal ein echter Mehrwert und Pluspunkt in Radevormwald.