Festtage in Radevormwald Bürgermeister Mans hält Weihnachtsansprache

Dieser Brauch ist seit Jahrzehnten in Radevormwald beliebt. Bereits 1947 hatten Mitglieder des Posaunenchores der Martini-Gemeinde an drei Stellen der Stadt die Menschen an Heiligabend mit Weihnachtsmusik erfreut. In den 1960er Jahren kam der Radevormwalder Männerchor dazu und führte die Tradition bis zu seiner Auflösung weiter. Seit 2017 bildet sich jedes Jahr ein Projektchor, während der Corona-Pandemie musste das Singen für einige Jahre ausfallen. Im Jahr 2022 war es wieder soweit.