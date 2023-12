Kirchen in Radevormwald Ökumene mit gemeinsamem Marktstand

(s-g) Das ist ein Novum in der Geschichte der Ökumene in Radevormwald: In diesem Jahr soll es zum ersten Mal einen gemeinsamen Stand jener Kirchengemeinden geben, die an dem ökumenischen Projekt in der Bergstadt beteiligt sind. Das teilen nun Pastor Volker Nieland (FeG Grafweg) und Diakon Burkhard Wittwer (Katholische Kirchengemeinde) mit.