Luftsportverein in Radevormwald Rader Piloten zu Gast im Landtag

Sven Wolf bedankte sich herzlich für das nette Gespräch und den Kalender: „Der Besuch freut mich sehr und ich komme immer gerne auf den Flugplatz Radevormwald. Beim Segelflugwettbewerb WennemaCup, wo Pilotinnen und Piloten von unterschiedlichen Heimatflugplätzen in Deutschland zu Gast in Radevormwald waren, habe ich bei der Siegerehrung mitwirken dürfen. Es war aufregend und sehr beeindruckend in einem Segelflugzeug mitzufliegen und zu sehen, welche Leistungen die Pilotinnen und Piloten vollbringen, um die Kraft der Sonne als Auftrieb optimal auszunutzen und ohne Motor so weite Strecken zu fliegen. Von Radevormwald aus 2022 an einem Tag über 1000 Kilometer im Segelflug zu fliegen, macht deutlich, welch hervorragende Bedingungen wir in Radevormwald und im gesamten Bergischen Land für diesen Leistungssport haben. Der schöne Kalender wird einen guten Platz in meinem Büro finden.“