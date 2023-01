Kulturkreis Radevormwald Beim Liederabend ist Mitsingen erwünscht

Zum Inhalt: Es läuft nicht mehr so im Reisebüro von Herrn Reiser. Was tun? In seinen Träumen beschäftigt sich Herr Reiser mit Zukunftsvisionen, Ängsten und realen Bedrohungen. Am Ende der Nacht wird es bestimmt eine Erleuchtung geben. Wie zu allen Umbruchszeiten wird auch heute musikalisch die Lage analysiert und kritisiert, werden Gefühle geteilt und Visionen entwickelt. Musik als Utopie! So wie 1971 John Lennon mit dem programmatischen Song „Imagine“ eine Welt ohne Krieg, Religion und Landesgrenzen entwarf oder Hanns Eislers „Kinderhymne“ ein moderates Selbstverständnis der eigenen nationalen Identität besingt, haben auch Bewegungen unserer Zeit wie „Black Lives matter“ oder „Fridays for Future“ ihre Lieder. Denn noch immer gilt: Musik bewegt nicht nur zum Tanzen.