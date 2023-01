Zuständig auch für Hückeswagen und Radevormwald Arbeitsagentur profitiert von E-Services

Die vorrübergehende Schließung der Agentur für Arbeit an der Gladbacher Straße in Wipperfürth ist am Mittwoch vorbei. Seit dem 27. Dezember können die Kunden nicht persönlich zur Geschäftsstelle kommen – aus Personalgründen, wie Regina Wallau, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Bergisch Gladbach mitteilt. „Wir hatten so viele Krankheitsfälle – Corona, Grippe –, dass es uns konsequenter erschienen ist, die Geschäftsstelle in Wipperfürth vorübergehend zu schließen.“ Wer einen Termin zur Beratung vor Ort ausgemacht habe, sei davon nicht betroffen gewesen. Aber das spontane Vorbeikommen, um etwas abzugeben, einen Termin zu vereinbaren oder sich arbeitssuchend oder arbeitslos zu melden, sei momentan nicht möglich. „Stand jetzt ist, dass wir am 1. Februar wieder wie gewohnt für unsere Kunden da sind“, versichert Regina Wallau.