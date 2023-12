Ernstfall in Radevormwald Diese Info-Punkte im Notfall müssen Bürger kennen

Zwar konnte laut den Medienberichten dieses Szenario verhindert werden, doch völlig ausgeschlossen ist ein lange dauernder Stromausfall nicht. Aus diesem Grund hatten Kreis und Kommunen in der Region vor einem Jahr Vorbereitungen für so genannte Notfall-Infopunkte getroffen. „Diese bilden bei einem lang anhaltenden und großflächigen Stromausfall eine wichtige Anlaufstelle für die Bevölkerung und dienen dazu, das ausfallenden Mobilfunk- und Telefonnetz zu ersetzen“, teilt die oberbergische Kreisverwaltung aktuell mit und weist auf einen aktualisierten Flyer hin, in dem die jeweiligen Notfallpunkte in den einzelnen Städten verzeichnet sind.