Neue Mühle in Moers serviert aus der Region

MOERS Regionale Produkte als Antwort auf schnelllebige Welt: Die zwei leidenschaftlichen Gastgeber, die hinter dem Gasthof Neue Mühle stehen, setzten den Niederrhein kulinarisch in Szene.

Bis an den Gasthof „Neue Mühle“ reicht die Weide heran, auf der die Rinder grasen, die später einmal in diesem Gasthof verspeist werden, zum Beispiel fest als „kalt aufgeschnittenes Roastbeef mit Sauce Remoulade und Bratkartoffeln“ oder flüssig als „doppelte Essenz vom Kalb mit Bries und kleinen Gemüsen auf Sojacreme“. „Wir setzen auf regionale Produkte, die langsam wachsen“, betont Jürgen Stachels, der zusammen mit Andreas Michel im März den Gasthof „Neue Mühle“ übernahm. „Die Rinder von Philipp Ter Haarr sind japanische Wagyu-Rinder. Sie werden ganz langsam groß – fast im Schatten unseres Gasthofes. Ihr Fleisch hat einen außergewöhnlichen Geschmack.“

„Wenn man die schnelllebige Welt gesehen hat, lernt man die Produkte schätzen, die vor Ort mit viel Zeit erzeugt werden“, sagt er. Der 44-jährige Kölner hat diese Welt erlebt. Als gelernter Koch und Hotelkaufmann arbeitete er zum Beispiel im Hilton München und im Plaza Athénée Paris, im Hyde Park Hotel London und im Hotel „Louis C. Jacob“ an der Elbchaussee in Hamburg, dessen Küche heute mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist. Jetzt schätzt der Luiter, der er seit zehn Jahren ist, die Ruhe am Niederrhein. „Morgens von der Neuen Mühle über die Weiden zu schauen und die Sonne aufgehen zu sehen, ist herrlich“, berichtet er vom Blick vom Gasthof, der zwischen Kapellen, Niep und Neukirchen liegt.