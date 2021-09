Niederrheinische Meisterschaft in Xanten : Ingrid Kühne ist Schnick-Schnack-Schnuck-Meisterin

Niederrheinische Meisterschaft in Xanten

Xanten In Xanten sind zum ersten Mal die Niederrheinischen Meisterschaften im Schnick, Schnack, Schnuck ausgetragen worden. Den Titel holte sich die Kabarettistin Ingrid Kühne, nachdem sie im Halbfinale Landrat Ingo Brohl besiegt hatte. Das Turnier war für den guten Zweck.

Die Kabarettistin Ingrid Kühne hat die erste Niederrheinische Schnick-Schnack-Schnuck-Meisterschaft gewonnen. In einem packenden Finale in der Fitness Arena in Xanten erreichte sie zuerst die erforderlichen 13 Punkte und schlug dadurch ihren Kontrahenten Sven Krickhuhn vom Santese Domklüngel. Insgesamt nahmen 16 Frauen und Männer teil, unter ihnen Landrat Ingo Brohl und Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein.