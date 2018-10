Moers: Freispruch für angeblichen Vergewaltiger

Moers Der 28-Jährige aus dem Iran wird für die Untersuchungshaft entschädigt.

Im Prozess hatte das vermeintliche Opfer, das ebenfalls aus dem Iran stammt, von einer brutalen Vergewaltigung und Schlägen gesprochen. Der Angeklagte hingegen beteuerte, nichts davon sei wahr. Der 28-jährige, der in einer Moerser Flüchtlingseinrichtung lebt, lernte die 24 Jahre alte alleinerziehende Mutter in einem Deutschkursus kennen. Während er von einvernehmlichem Geschlechtsverkehr im Rahmen einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft sprach, erklärte die 24-Jährige, von einer Beziehung könne nicht die Rede sein.

Weil sich das angebliche Opfer in seinen Aussagen in Widersprüche verstrickte – besonders was ein Obstmesser anging, das bei der Tat eine Rolle gespielt haben und mit dem sich der Angeklagte später aus Reue selbst verletzt haben sollte – erklärte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer: „Der Anklagevorwurf hat sich nicht bestätigen können“, und beantragte Freispruch.