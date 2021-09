Regionalverantwortliche trafen sich zum Austausch : Mit Radio Horeb kommt die Kirche ins Radio

Kevelaer/Bad Staffelstein Es gibt rund 50 regionale ehrenamtlich tätige Gruppen bundesweit, eine Gruppe ist in Kevelaer. In diesen Gruppen setzen sich Hörer dafür ein, Radio Horeb bekannt zu machen.

Es gibt rund 50 regionale ehrenamtlich tätige Gruppen bundesweit, darunter auch eine Gruppe in Kevelaer. In diesen Gruppen setzen sich Hörer ehrenamtlich dafür ein, Radio Horeb bekannt zu machen. Sie engagieren sich bei Aktionen ihrer Regionalgruppe. Zum Beispiel empfehlen sie Radio Horeb im persönlichen Umfeld, leihen Radios aus, stellen den Sender im Rahmen von Gottesdiensten vor und geben die Monatsprogramme weiter.

Auf dem Programm des Treffens in Vierzehnheiligen stand unter anderem der Austausch aller Teilnehmer über die Arbeit in den regionalen Gruppen sowie aktuelle Entwicklungen. Ebenso gab es Heilige Messen, Gebete und Vorträge. Ein Gottesdienst mit Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher und Diakon Klaus Hanisch wurde bundesweit live in Bild und Ton von Radio Horeb aus der Kapelle des Diözesanhauses übertragen.

Pastor Kocher ging in Vorträgen unter anderem auf das Thema seiner aktuellen Predigtreihe „Zeitgeist oder Geist der Zeit?“ ein. „Ist das Surfen auf der Welle des Zeitgeistes bibelkonform?“ fragt er darin und befasst sich mit Antworten, die die Bibel auf diese Frage gibt. Der Programmdirektor beleuchtet in der Reihe zudem Perspektiven aus verschiedenen zeitlichen Epochen zu diesem Thema.

Radio Horeb ist ein spendenfinanzierter, christlicher Radiosender katholischer Prägung mit Hauptstandorten in Balderschwang/Allgäu und München sowie einem Studio in Kevelaer am Niederrhein. Er feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Das Programm ist bundesweit über die Rundfunktechnik DAB+ sowie über Satellit, Internet (horeb.org), Phonecast, diverse Sprachassistenten - unter anderem Alexa - und über die App von Radio Horeb auf mobilen Endgeräten empfangbar. Programmschwerpunkte sind Liturgie, christliche Spiritualität, Lebenshilfe und Soziales, Musik und Nachrichten.