Gommansche Mühle soll wieder öffnen : Denkmalverein Sonsbeck holt den Mühlentag nach

Im vergangenen Jahr ist sowohl der deutsche Mühlentag als auch der Tag des offenen Denkmals wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Auch in diesem Jahr musste der deutsche Mühlenverein auf seinen angestammten Mühlentag am Pfingstmontag verzichten. Nun soll der Mühlentag am Sonntag, 12. September, nachgeholt werden. „Das hat den Verein für Denkmalpflege veranlasst, beide Tage zusammenzufassen und an diesem Tag endlich wieder die Gommansche Mühle zu öffnen“, teilt der Vorsitzende Heinz-Peter Kamps jetzt mit. Gründe dafür gebe es genug, wie er ergänzt: So ist mit Hilfe der Gemeinde eine komplette neue Beleuchtung installiert worden. Mit Unterstützung aus dem Leader-Programm konnten zudem neue Vitrinen angeschafft werden. Zudem gibt es auch einige neue Exponate aus der Sonsbecker Töpfergeschichte zu bewundern. Außerdem wird die Mühle nun auch ab Dämmerung angestrahlt und hat eine komplett neue Brüstung erhalten. „Es lohnt sich also, sich die Mühle, die von vielen Besuchern als eine der schönsten Mühlen vom Niederrhein bezeichnet wird, und die darin befindliche Töpferausstellung mal wieder anzuschauen“, so der Denkmalverein. Die Öffnung der Mühle ist am Sonntag, 12. September, von 11 bis 17 Uhr unter Beachtung der Corona-Regeln geplant. Besucher müssen nachweislich genesen, geimpft oder negativ getestet sein. Der Einlass ist nur mit Maske möglich.