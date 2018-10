Lothar Lau rechnet seit 50 Jahren für das Autohaus Minrath in Moers

Moers Zahlen waren immer schon die große Leidenschaft von Lothar Lau. Je mehr und je größer, umso besser. Die Zahl 50 scheint insofern eher klein. Ergänzt man allerdings die richtige Einheit, in diesem Fall Berufsjahre, wird daraus eine richtig bedeutende Nummer.

Das war sein Plan B. Plan A wäre eine Ausbildung zum Bauzeichner gewesen. Doch wie so oft im Leben kommt es anders. Und in diesem Fall hat sich Plan B als echter Glücksgriff erwiesen, denn 50 Jahre in einem einzigen Unternehmen beschäftigt zu sein, gelingt nur den Allerwenigsten.

Die Frage, wie er dieses unglaubliche Jubiläum geschafft hat, bringt Lothar Lau mit wenigen Worten auf den Punkt: „Ich konnte bei Minrath immer das machen, was meinen Neigungen entspricht, durfte dabei immer selbständig arbeiten, wurde gefördert und auch gefordert.“ Bereits während seiner Ausbildung fand er im Teiledienst und der Betriebsabrechnung zwei Bereiche, die seine weitere Karriere entscheidend bestimmen sollten. Sein Faible für Zahlen und Fakten bildeten dabei die Basis für seinen beruflichen Erfolg im Autohaus Minrath. In nur wenigen Jahren wurde er Teiledienstleiter am Hauptstandort der Autohausgruppe in Moers und war dort Anfang der 1980er Jahre maßgeblich an der Planung der ersten EDV-Anlage beteiligt.