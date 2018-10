Eine feministische Lesereihe startet in Moers

Moers Gleich der erste Teil der neuen Lesereihe am Schlosstheater bricht mit einem Tabu: Er widmet sich dem weiblichen Geschlechtsorgan – nicht etwa anatomisch und biologisch, sondern kulturhistorisch.

„Es geht um die skurrilen männlichen Mythen und Theorien, die sich seit jeher um dieses Organ ranken“, sagen Dramaturgin Larissa Bischoff und Schauspielerin Lena Entezami, die die neue als feministisch deklarierte Lesereihe „Ich bin ja eher so der salzige Typ“ gemeinsam konzipiert haben. Feministisch? Keine Sorge: Die beiden heben nicht den moralischen Zeigefinger. Sie wollen zeigen, dass Feminismus nicht nur wichtig und nichts Schlimmes ist, sondern auch sehr unterhaltsam sein kann. Auftakt ist am Donnerstag, 25. Oktober, 19.30 Uhr, im Pulverhäuschen im Moerser Schlosspark.

Eine wunderbare Vorlage hat ihnen die schwedische Politikwissenschaftlerin und Comiczeichnerin Liv Strömquist geliefert: In ihrem 2014 erschienenen Comic „Der Ursprung der Welt“ zeichnet die Autorin die Kulturgeschichte der Vulva nach – von der Bibel bis Freud, vom unbeholfenen Biologieunterricht bis hin zur aktuellen Tamponwerbung. Bischoff und Entezami haben daraus eines von insgesamt sieben Kapiteln als Lesung szenisch entwickelt und eingerichtet. Als Lesepartner stehen ihnen die Schauspieler Roman Mucha und Patrick Dollas zur Seite. Bei der Vorbereitung haben die beiden Künstlerinnen nicht wenig gestaunt, welche Merkwürdigkeiten selbst Wissenschaftler, Philosophen und Autoren zum Thema beizutragen hatten: „Das weibliche Geschlechtsorgan ist ein Ruf nach Sein“, zitiert Lena Entezami beispielsweise den französischen Philosophen Jean-Paul Sartre. Auch die Herren Harvey Kellog, John Money, Sigmund Freud und Augustinus veröffentlichten ihre zum Teil skurrilen Ansichten. „Die Autorin stellt noch immer geltende patriarchale Machtverhältnisse in Frage und und will sie aufbrechen“, betont Larissa Bischoff. Und das auf sehr humorvolle Weise. „Es gibt doch nicht Schöneres als Auftakt einer Lesereihe, als sich gemeinsam zu wundern und zu lachen“, findet die Dramaturgin. Liv Strömquist ist in Schweden eine der bekanntesten Comiczeichnerinnen. „Der Ursprung der Welt“ ist 2014 erschienen, die deutsche Erstausgabe kam 2017 im Avant-Verlag heraus. „Es gibt inzwischen auch ein Theater, das ein Stück aus dieser Vorlage macht.“ Die feministische Lesereihe am Moerser Schlosstheater soll in fünf Teilen das Publikum ins Pulverhäuschen locken.