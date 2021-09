Gastronomie in Schwalmtal : Der erste Blick in die Lüttelforster Mühle

Schwalmtal Noch ist einiges tun: Lena Korth und Andreas Janke eröffnen in wenigen Tagen die traditionsreiche Lüttelforster Mühle neu. Was sie den Gästen in Restaurant und Biergarten sowie bei Familienfeiern bieten wollen.