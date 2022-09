Kulturspur zieht sich durchs Schlossfest am 11. September

Moers ‚Kulturspur‘ lautet das Motto des diesjährigen Tags des offenen Denkmals. Zu dem Anlass findet das Schlossfest mit Theaterfest am Sonntag, 11. September, von 11 bis 19 Uhr statt. „Wir haben das Thema fast wörtlich genommen und ziehen mit einem breiten und gemischten Programm eine Spur vom Schloss durch den Schlosshof und den Schlosspark bis über den Schlossplatz und zum Alten Landratsamt“, sagt Museumsleiterin Diana Finkele.

Theater, Führungen, Stände, Musik, Kunstinstallationen und ein musikalisches Picknick im Park verbinden die Orte. Nach Corona ist dies das erste Schlossfest mit regulärem Programm. Mit dabei ist in diesem Jahr auch eine Studierendengruppe der Universität Duisburg-Essen im Rahmen einer Kooperation mit dem Grafschafter Museum. Ihre Kulturspur führt durch Geschichte, Leib und Magen. „Unter anderem gibt es Vorführungen, wie ein römische Totenmahl ausgesehen hat und Kostproben zu Kaffee-Ersatzprodukten“, verrät Finkele.

Auch das musikalische Picknick des Kulturbüros Moers , des Bollwerks 107 und des Veranstalters Tim Wilke ist dieses Mal Teil des Festes. Überhaupt geht es beim Schlossfest darum, Menschen unterschiedlichsten Alters und verschiedener Interessen zu verbinden. „Wir bieten an dem Nachmittag eine entspannte Picknick-Atmosphäre mit DJs und einem Live-Act“, erläutert Katja Roters vom Kulturbüro.

Stadt ist Vorreiterin in der Region

Stadt ist Vorreiterin in der Region : Warum Moers jetzt eine Fachstelle für Demokratie hat

Theaterfest in Neuss

Theaterfest in Neuss : Das Landestheater stellt sich vor

Tag des offenen Denkmals in Moers

Tag des offenen Denkmals in Moers : Die „Kulturspur“ führt bis zum Mond

Für die Picknick-Veranstaltung kommt Unterstützung von der Volksbank Niederrhein. Das Schlosstheater (STM) startet an dem Tag in die neue Spielzeit 2022/2023 unter dem Motto „Radikalität und Sanftheit“. Teile davon sind im Schlosshof zu erleben. Für Kinder und Jugendliche gibt es im Schlosstheater den ‚Youngsterclub Silence‘. „Wir wollen uns damit dem Thema ‚Stille‘ annähern“, beschreibt STM-Dramaturgin Sandra Höhne das Angebot. Am Abend ist im Theater das Stück ‚Über Menschen‘ von Julie Zeh zu sehen, das Alltagsrassismus thematisiert. Nach der Premiere des Stücks gab es unter den Zuschauerinnen und Zuschauer großen Diskussionsbedarf. Weitere Informationen zur Spielzeit und zum Stück gibt es auf der Internetseite www.schlosstheater-moers.de.