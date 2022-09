Unfall in Düsseldorf : Zwei Verletzte bei Kollision mit Einsatzfahrzeug

Düsseldorf Ein Ehepaar aus Moers ist am Montag schwer verletzt worden, als sein Pkw in Düsseldorf mit einem Feuerwehrauto im Einsatz kollidierte.

Bei der Kollision mit einem VW-Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Düsseldorf sind am späten Montagabend ein Mann und eine Frau (33 und 28 Jahre alt) in ihrem Pkw so schwer verletzt worden, dass beide in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.