Für Kinder : Kinder reisen in den Herbstferien in die Steinzeit

Langenfeld Ein abwechslungsreiches Workshop-Programm wartet auf die kleinen Besucher in der ersten Woche. In der zweiten Woche gibt es beim Ganztagsprogramm verschiedene Schwerpunkte.

In den kommenden Herbstferien gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm im Neanderthal Museum. Zu ausgewählten Terminen gibt es drei verschiedene zweistündige Workshops. Kinder ab sechs Jahren können „Mit Oma und Opa in die Steinzeit“ reisen, dabei gemeinsam die Ausstellung erkunden, ein Steinzeitmesser herstellen und ihr Jagdgeschick mit der Speerschleuder beweisen, teilen die Veranstalter mit. Wer es künstlerischer mag, ist beim Workshop „Steinzeitlicht und Höhlenkunst“ gut aufgehoben. Hier erfahren Kinder alles über Wandmalereien in Höhlen und wie die Menschen früher Licht gemacht haben. Sie fertigen eine eigene steinzeitliche Lampe an und malen ein Höhlenbild mit Farbpigmenten. Für Kinder ab acht Jahren eigne sich der Workshop „Feuerstein- Schatz der Steinzeit“, heißt es in der Ankündigung Die Ganztagsbetreuung für Ferienkinder zwischen sechs und neun Jahren ist in der zweiten Ferienwoche wieder im Angebot. Kleine Entdeckerinnen und Abenteurer können einzelne Tage oder die ganze Woche mit viel Spaß und Bewegung im Museum, in der Steinzeitwerkstatt und im Wald verbringen und werden von einer Pädagogin begleitet. Jeder Tag steht unter einem neuen Motto. So geht es auf eine Reise in die Vergangenheit zu den Neanderthalern, auf Safari ins Eiszeitliche Wildgehege, zu den Säbelzahnkatzen und auf Spurensuche in einem Kriminalfall. Für die hungrigen Abenteurer gibt es in der Mittagspause ein warmes Essen. Alle Termine und Preise gibt es auf www.neanderthal.de.