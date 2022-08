Tag des offenen Denkmals in Moers : Die „Kulturspur“ führt bis zum Mond

Auch das Schlosstheater beteiligt sich und organisiert ein Theaterfest. Foto: Norbert Prümen

Die Grafenstadt beteiligt sich am Tag des Offenen Denkmals. Am 11. September lautet das Motto ‚Kulturspur‘ und lädt rund um das Schloss an unterschiedlichste Standorte zu Spiel, Spaß, Unterhaltung und Bildung ein. Worauf sich Gäste beim Schlossfest mit Theaterfest freuen können.

Von Sabine Hannemann

Bundesweit öffnen am Sonntag, 11. September, die Denkmäler und laden zu einem umfangreichen Programm ein. Das Moerser Schloss mit seinem Museum ist erneut ein Ort des Geschehens. Gäste können sich auf ein spannendes wie abwechslungsreiches Programm freuen. Die „Kulturspur“, so das bundeseinheitliche Motto, hat das Team um Museumschefin Diana Finkele ausgelegt: Sie führt vom Schloss, dem Schlosshof, zum Musenhof über das Rosarium zur Picknickwiese bis ins Alte Landratsamt.

„Überall können sich die Besuchergruppen mischen. Unsere Kulturspur führt sogar bis zum Mond“, so Diana Finkele. Am Sonntag endet im Schloss nämlich die Sonderausstellung „Mond.Landung – Mit Virtual Reality das Weltall erkunden“. Das Schlossfest zeichnet sich durch Vielfalt an jedem der Standorte aus. Ein zentraler Treffpunkt ist der Schlosshof mit Musik und Tanz auf der Bühne. Bereits am Samstag, 10. September, 20 Uhr, stimmt dort ein Konzert mit Film auf den Veranstaltungstag ein. „Zu erleben ist am Sonntag das Konzert mit Spirit Maker. Chamäleon tritt auf, wie auch der Posaunenchor Moers“, sagt Fania Burger vom Museumsteam zu Programminhalten.

Das Ensemble des Schlosstheaters eröffnet im Hof die aktuelle Spielsaison, die unter dem Motto „Radikalität und Sanftheit“ steht. „Wir haben in den vergangenen Jahren unter Coronauflagen das Schlossfest gefeiert. Deshalb freue ich mich, dass wir keine Maskenpflicht im Innern mehr haben, eine Maske aber empfehlen“, sagt Diana Finkele zu den Rahmenbedingungen. Der Grafschafter Musenhof bleibt Treffpunkt für die kleinsten Gäste, die bei einem Kreativprogramm Heilsalben herstellen, Keramik bemalen, so einige der Mitmachangebote.

Mit dem Museum kooperiert die Universität Duisburg-Essen und bietet ein eigenes Programm, das sich um Essen und Trinken dreht sowie ein römisches Totenmahl anbietet. Ähnlich vielversprechend gibt sich das Angebot, den Geschmack von Kraft- und Sparkaffee aus der Welt der Surrogate zu erkunden. Als gemütliche Picknickwiese hat sich die Fläche am Schloss bereits in den beiden Coronajahren einen Namen gemacht. „Diesen bewährten Ort haben wir als musikalisches Picknick weiter im Programm“, so Katja Roters vom Kulturbüro.

Gäste können ihre Picknickdecken und Snacks mitbringen, Livemusik und Leckereien von angrenzenden Ständen genießen. Der Youngsterclub versucht, in einem Labor das abzubilden, was nicht sichtbar ist. „Youngsterclub Silence“ findet um 15 Uhr im Schlosstheater statt. Der Eintritt kostet sieben Euro. Einen Appetithappen Theater mit Textauszügen aus „Über Menschen“ von Juli Zeh gibt es gegen 12.30 Uhr im Schlosshof. Das Stück in voller Länge inklusive Nachgespräch über Alltagsrassismus ist ab 18 Uhr im Schlosstheater zu erleben, so Dramaturgin Sandra Höhne. Der Eintritt kostet 19,50 Euro.

Das Rosarium bietet mit dem Kunstvollautomaten von Ulrike Martens eine kleine Auszeit. In regelmäßigen Abständen werden im Schloss wie dem Alten Landratsamt Führungen angeboten. Entlang der Kulturspur werden Vereine und Organisationen ihre Infostände aufbauen. Für Kulinarisches sorgen verschiedene Anbieter und Kulturvereine.