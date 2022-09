Theaterfest in Neuss : Das Landestheater stellt sich vor

Neuss Beim Theaterfest vor dem Saisonstart ging es um neu gewonnene Darsteller und die ersten Premieren. Die meisten Zuschauer kamen aber, um sich in den Werkstätten umzuschauen und ein Kostüm aus dem Fundus zu ersteigern.

Die Intendantin Caroline Stolz und der neue Verwaltungsdirektor David Eberhard konnten bereits früh viele Besucher begrüßen. Während sich die Intendantin - „Die Welt ist im Umbruch!“ - auf die Spielzeit, die in der kommenden Saison mit der Frage „Was ist mit mir geschehen?“ gleichsam den roten Faden vorgibt, und die Eröffnungspremiere am kommenden Samstag von „Power“ konzentrierte, blickte David Eberhard ebenfalls auf eine „herausfordernde Spielzeit“, die gleichwohl „Anlass zu Optimismus“ sei.

Im Mittelpunkt standen öffentliche Proben auf der großen Bühne und die Vorstellung neuer Ensemblemitglieder. Fenna Benetz (25) studierte seit 2017 Schauspiel an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt/M. Ihre Mitarbeit beim RLT ist ihre erste Festanstellung. Ebenso wie bei Anton Löwe (27), der bis Ende vorigen Jahres an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig studierte. Bereits Erfahrung hat Simon Rußig (36), der zuletzt am Staatstheater Aachen fest engagiert war.