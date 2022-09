Sommermusik auf Schloss Rheydt : Mit Joris zwischen Tanz und Wohnzimmer-Atmosphäre

Mit seiner Band ist Sänger und Songwriter Joris schon von der ersten Minute an gemeinsam auf Tour. Foto: Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Rheydt Als einer der letzten Acts der diesjährigen Sommermusik gab der Sänger und Songwriter seine bekanntesten Lieder zum Besten. Aber auch mit einem besonderen Instrument konnte der Vollblut-Musiker das Publikum begeistern.

Mitten unter seinen Fans fängt er an zu singen – sein Konzert eröffnete der Sänger und Songwriter auf eigenen Wunsch mit „Nur die Musik“ aus dem Publikum heraus. Mit seiner achtköpfigen Band spielte Joris Songs seiner drei Studioalben und gestaltete so eines der Abschlusskonzerte der diesjährigen Sommermusik auf Schloss Rheydt .

„Großmutters Lampenschirme“ zieren das Bühnenbild und passen ausgesprochen gut zur Wohnzimmer-Atmosphäre, die Joris und seine Band von Anfang an verbreiten. Der Schlosshof ist zwar nicht ausverkauft, doch die 750 Fans gehen vom ersten Song an kompromisslos mit und unterstützen die Musiker mit Gesang und ausgelassener Stimmung. Zwischen seinen Hits wie „Sturm & Drang“, „Du“ oder „Signal“ begegnet Joris seinem Publikum sehr persönlich, erzählt von Jam-Sessions mit seinem Vater und nimmt sich auch einmal die Zeit für ein Geburtstagsständchen. „Es kommt nicht drauf an, wie schön man spielen kann, sondern darauf, dass man etwas fühlt“, betont der Musiker, bevor er zu „Glück Auf“ ansetzt – und gerade im Hervorkitzeln von Emotionen bei seinen Konzertbesuchern, sie zum Tanzen auffordert oder sie zu Tränen rührt, machen ihm wenige Künstler der deutschen Musikszene etwas vor.