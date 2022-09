Gemeinschaft in Wermelskirchen : Musikalische Einladung zum Herbstkonzert im Dorf

Dabringhausen Da staunten die Bewohner von Dabringhausen am vergangenen Samstag nicht schlecht: Laut musizierend zogen 20 Musiker des Blasorchesters Dabringhausen durchs Dorf.

Sie machten auf das große Herbstkonzert aufmerksam, dass am 3. September um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Dabringhausen stattfindet. Allen voran die Vorsitzende Steffi Groß, die alle Musiker stets zu motivieren weiß, berichtet Katharina Kuntz vom Blasorchester. Mit antikem Bollerwagen zog die Truppe durchs Dorf und machte immer wieder Halt zur Freude der Anwohner. Nicht einmal der Kreisverkehr war sicher.

Da ging so manches Fenster auf und ein „Bravo!“ oder „Zugabe!“ war zu hören. Karten wurden bei der Aktion auch verkauft und alle Beteiligten hatten viel Spaß. Das Wetter spielte zum Glück mit, so konnten sich die Zuhörer über insgesamt 3,5 Stunden schöne Klänge erfreuen. Jetzt hofft das Blasorchester auf viele Gäste am Samstag. Karten gibt es bei den Musiken, im Musikhaus Steinhaus, im Kaufzentrum Hübing, in der Buchhandlung van Wahden und natürlich auch an der Abendkasse.