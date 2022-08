Konzert in Mönchengladbach : „Fun & Friends“ lassen sich nicht stoppen

Mönchengladbach Ein Krankheitsfall wirft beim Auftritt an Schloss Rheydt einiges durcheinander. Wie sich die Band neu organisierte, um den Besuchern der Sommermusik einen Abend durch die Musikgeschichte zu bieten.

Einen Abend voller Emotionen, Nostalgie und Spaß hatten sich Besucher und Musiker für den vorletzten Tag der Sommermusik versprochen – und so wurde es auch. Dabei begann die Veranstaltung mit einer schlechten Nachricht: Solistin Nadine Stapper teilte mit, dass der Festival-Organisator und Bandleader Günter vom Dorp erkrankt sei. Ein Schock für die Musiker, die einiges umorganisieren mussten, und die Besucher, die „Fun & Friends“ in Bestbesetzung sehen wollten.

Doch trotz des Ausfalls wurde es ein hervorragender Abend vor der Schlosskulisse. Die „Friends“ auf der Bühne hielten zusammen und gaben ein wunderbares Konzert, in dem einige Aufgaben des Bandleaders übernommen werden mussten. Nadine Stapper war nicht nur Moderatorin, sondern sang zusätzlich Titel, die zum Repertoire vom Dorps gehören. Und wenn bei ihr die Tonlage nicht stimmte, dann überbrückten Jürgen Vandel an den Keyboards, Jürgen Möller (Return) und die Solistinnen vom Chor vielstimmig mit dem Publikum die Situation.

Zum 15. Mal trafen sich die Band und das Mönchengladbacher Jugendsinfonieorchester zu einem Trip durch die Musikgeschichte – unterstützt durch den Chor „Stimmlich“. So waren es mehr als 60 Musiker, die starke Songs in Orchesterklängen und Beat präsentierten. Darunter waren auch zwei wichtige „Neue“: Gerd Strasdas als „Fun“-Sologitarrist und Stefan Vörding, neuer Leiter der Jugendmusikschule, am Dirigentenpult.

Zu den hervorragenden Stücken, präsentiert von bestens aufgelegten Musikern, zählten unter anderem „Moonlight Shadow” (Mike Oldfield), „I will follow him” (Peggy March) oder „Still got the Blues” (Gary Moore). Der zweite Teil bot zudem „Here Comes the Sun” (Beatles), „Atlantis“ (Donovan) oder „Comfortably “(Pink Floyd). Besonders begeisterten die Zugaben „One moment in time“ (Whitney Houston) und „Mama Loo“ (Les Humphries singers) das Publikum.